Тающий во рту десерт «Яйцо страуса» Тающий во рту десерт «Яйцо страуса»: удивительно легко приготовить Кремовый десерт с необыкновенным названием

МИЛАШИНО ТЕСТО — СУПЕР-ЭКСПРЕСС. ВЫПЕЧКА ПОЯВЛЯЕТСЯ С МОЛНИЕНОСНОЙ СКОРОСТЬЮ! Ингредиенты 1 пакетик сухих дрожжей (11 гр) 1 ч.л. соли 2 ст.л. сахара 1 яйцо 250 мл. теплого молока 6 ст.